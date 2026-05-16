Konya’da evlat dehşeti! Anne ve babasını öldüren gencin Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu ortaya çıktı

Konya'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak'ta meydana gelen olayda, 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi C.D.'nin anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Meram ilçesine bağlı Havzan Mahallesi Benekli Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında yaşandı.

Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

İddiaya göre C.D., henüz bilinmeyen bir nedenle babası Gökhan D. (57) ile annesi Nazife Çiğdem D.'ye saldırdı. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay sonrası sokak polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Polis kan izlerini fark etti

İddiaya göre anne ve babasını öldürdükten sonra evden çıkan genç, sokakta yürümeye başladı. Durumundan şüphelenen polis ekipleri, gencin elleri ve kıyafetlerinde kan izleri olduğunu fark ederek C.D.'yi durdurdu.

Parkta yakalandı suçunu itiraf etti

Şüpheli genç, adrese yakın bir parkta polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.D., anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Hukuk öğrencisi olduğu ortaya çıktı

Öldürülen baba Gökhan D. ile anne Nazife Çiğdem D.'nin, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde veteriner hekim olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan şüpheli C.D.'nin ise hukuk fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

