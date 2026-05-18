Konya final heyecanı yaşandı! 100 öğrenci tek bir amaç için ter döktü

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in örnek hayatını öğrenmelerini sağlamak ve manevi gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Konya Geneli Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması"nda final heyecanı yaşandı.

Öğrenciler, İbn-i Sina Bilgehane, Keykubad (Ecdat Parkı) LİMA, Nizamülmülk Bilgehane ve LİMA binalarında gerçekleştirilen sınavda başarılı olup umreye gitmek için ter döktü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük ilgi gören yarışmaya 8 binin üzerinde başvuru alındığını anımsatarak, ön eleme sınavı sonucunda 994 öğrencinin final sınavına katılmaya hak kazandığını söyledi.

Yarışma ile gençlerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını daha yakından öğrenmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Başkan Altay, "Gençlerimizin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatını, ahlakını, sabrını, merhametini ve insanlığa örnek olan yaşamını daha iyi tanımalarını son derece kıymetli buluyorum. Düzenlediğimiz bu yarışmayla gençlerimiz, hem manevi gelişimlerine katkı sağlama hem de umreye gitme fırsatı elde etmiş oldu. Yarışma sonunda umre ödülünü kazanacak 100 öğrencimiz, anne ve babalarıyla birlikte kutsal topraklara gidecek. Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması'na katılan, Peygamber Efendimizin örnek hayatını öğrenme yolunda emek veren tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER VE VELİLERİ SÜRECİ BÜYÜK HEYECAN İÇİNDE TAMAMLADI

Yarışmaya katılan öğrencilerden 6. sınıf öğrencisi Zübeyir Karahan, iki kolunun da kırık olmasına rağmen sınava katıldığını belirterek, "Kollarım kırık olmasına rağmen sınava girdim, Allah razı olsun bana yardımcı oldular. Büyükşehir'in bu gibi projeleri çok güzel oluyor” dedi.

Sınava giren diğer öğrenciler de kazanmaları halinde ailelerini umreye götürmelerinin kendileri için büyük bir gurur olacağını belirterek, sorumlu oldukları kitapları defalarca okuduklarını ve süreci büyük heyecan içinde tamamladıklarını söyledi.

Öğrenci velileri de çocukları ilk 100'e giremese bile Peygamber Efendimizin hayatını daha yakından öğrenme imkanı elde etmiş olmalarının asıl ödül olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

SONUÇLAR "SIYER.KONYA.BEL.TR” ADRESİNDE DUYURULACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlediği "Konya Geneli Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması”na katılan öğrenciler, sınav sonucuna "siyer.konya.bel.tr” adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu