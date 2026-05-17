Konya’da annesini ve babasını öldürdü! Veteriner çift için taziye mesajı

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen olayda, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde veteriner hekim olarak görev yapan Nazife Dinçer ve Gökhan Dinçer hayatını kaybetti. Konya Veteriner Hekimleri Odası tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Acı kaybımız” ifadelerine yer verildi.

Konya'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak'ta yaşanan olay, kan dondurdu. İddiaya göre 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi C.D., henüz bilinmeyen bir nedenle babası Gökhan Dinçer ile annesi Nazife Çiğdem Dinçer'e bıçakla saldırdı.

Olay yerinde hayatını kaybettiler!

Ağır yaralanan veteriner hekim çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından sokak polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Parkta yakalandı!

Olay sonrası evden çıktığı ileri sürülen şüpheli C.D., adrese yakın bir parkta polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin, gencin elleri ve kıyafetlerinde kan izleri fark etmesi üzerine C.D.'yi durdurduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Konya Veteriner Hekimleri Odası'ndan taziye mesajı

Öte yandan yaşamını yitiren Gökhan Dinçer ve Nazife Çiğdem Dinçer'in, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde veteriner hekim olarak görev yaptığı öğrenildi.

Konya Veteriner Hekimleri Odası tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Acı kaybımız… Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim meslektaşlarımız Nazife Dinçer ve Gökhan Dinçer'i elim bir olay sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm veteriner hekim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânları cennet olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi