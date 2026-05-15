Konya’da şiddetli yağış ve dolu! İlçede elektrikler kesildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal mahallelerde başlayan yağış kısa sürede şiddetini artırırken, ilçe merkezinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

TARLALAR VE YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri ile yollar suyla kaplandı. Sürücüler yoğun yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. İlçe genelinde etkili olan dolu yağışı vatandaşlarda endişeye neden oldu.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şiddetli yağış ve yıldırımların etkisi dikkat çekti.

ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI KESİNTİ YAŞANDI

Şiddetli yağışın etkisiyle Adalet Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası ilçe genelinde yaklaşık 1,5 saat süren elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer, vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Cumali Özer)