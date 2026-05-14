Konya’da son gün uyarısı! Gecikme zammı uygulanabilir
Meram Belediyesi, 2026 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi birinci taksit ödemelerinde vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve rahat gerçekleştirebilmesi adına önemli bir düzenlemeye gitti. Buna göre 1 Haziran’a kadar öğle tatillerinde de hizmet verecek Meram Belediyesi vezneleri, idari tatil günleri olan 25 Mayıs’ta tam gün 26 Mayıs’ta da yarım gün açık olacak.

Meram Belediyesi, 2026 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi birinci taksit ödemelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve rahat gerçekleştirebilmesi adına önemli bir düzenlemeye gitti. Meram Belediyesi Gelirler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre vezneler ve vergilendirme servisi, 1 Haziran 2026 Pazartesi gününe kadar öğle tatilinde de hizmet vermeyi sürdürecek. 

ÖDEMELER İNTERNET VE E-DEVLET ÜZERİNDEN DE YAPILABİLECEK

Belediye yetkilileri, özellikle son ödeme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamalarını engellemek amacıyla veznelerin tam gün kesintisiz çalışacağını duyurdu. Bu kapsamda belediye hizmet binasında bulunan vezneler, hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında aralıksız hizmet verecek. Meram Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların sadece belediye veznelerinden değil, dijital kanallar üzerinden de kolaylıkla ödeme yapabilecekleri hatırlatıldı. Vergi mükellefleri ödemelerini; Meram Belediyesi resmi internet sitesi www.meram.bel.tr üzerinden, belediyenin mobil uygulaması aracılığıyla ve ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Açıklamada dijital ödeme yöntemlerinin tercih edilmesinin hem işlem süresini kısaltacağı hem de veznelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltacağı vurgulandı.

HİZMET İDARİ TATİLDE DE SÜRECEK

Açıklamada dikkat çeken bir diğer detay ise hükümet tarafından idari tatil ilan edilen günlerde de veznelerin hizmet vermeye devam edecek olması. Buna göre, daha önce idari tatil günleri olarak duyurulan 25 Mayıs'ta vezneler tam gün, 26 Mayıs'ta ise yarım gün açık olacak. Böylece vatandaşlar ödeme işlemlerini bu günlerde de gerçekleştirebilecekler. Meram Belediyesi Gelirler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca 1 Haziran 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemelerini gerçekleştirmeyen mükelleflerin gecikme zammı ile karşı karşıya kalacağı da hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Vergi mükellefiyeti olan vatandaşlarımızın yapacakları ödemelerde kolaylık sağlamak amacıyla veznelerimiz tüm gün aralıksız hizmet verecektir. Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini son gün mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.”

 

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

