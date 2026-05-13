Konya’da “param gelecek’’ oyunu 9 dakika sürdü

Konya’da bir kuyumcuya gelen kişi, 2 cumhuriyet altınını ‘param gelecek’ bahanesiyle beklettiği sırada alıp kaçtı. Şüphelinin kısa sürede yakalandığı hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen 1 kişi 2 adet cumhuriyet altını alacağını belirttiği kuyumcuya, ‘param gelecek' diyerek 9 dakika oyaladıktan sonra altınları alarak kaçtı. Durumu fark eden kuyumcu, şüphelinin peşinden koşarak hırsızı vatandaşlarla birlikte yakaladı.
Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelen şahsın 9 dakika boyunca kuyumcuda bekledikten sonra bir anda altınları alarak iş yerinden ayrıldığı, iş yeri sahibinin ise şüphelinin peşinden koştuğu görülüyor.
