Arjantin açıklarında seyreden bir yolcu gemisinde ortaya çıkan ve can kayıplarına neden olduğu belirtilen hantavirüs vakaları, dünya genelinde endişeye yol açtı. Küresel sağlık otoriteleri gelişmeleri yakından takip ederken, vatandaşlar tarafından “Yeni bir salgın mı başlıyor?” sorusu gündeme geldi. Peki, Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Hantavirüs insandan insana geçer mi? İşte detaylar...

Arjantin'den Afrika'ya hareket eden bir yolcu gemisinde görüldüğü öne sürülen hantavirüs vakaları sonrası hastalık vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Hantavirüs insandan insana geçer mi? İşte detaylar... HANTAVİRÜS NEDİR? Hantavirus, çoğunlukla kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve salyası yoluyla yayılan bir virüs grubu olarak biliniyor. HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? Hantavirüsün kuluçka süresi birkaç haftaya kadar uzayabiliyor. İlk belirtiler çoğu zaman grip ile karıştırılıyor. Hastalarda yüksek ateş, yoğun halsizlik ve özellikle sırt, omuz ile kalça bölgelerinde kas ağrıları görülebiliyor. Bunun yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi şikayetler de ortaya çıkabiliyor. HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR? Virüsün en yaygın bulaşma şekli kemirgen atıklarının kuruyup toz haline gelmesiyle oluşan partiküllerin solunması olarak gösteriliyor. Ayrıca enfekte kemirgenlerin ısırması ya da virüs bulaşmış yüzeylere temas sonrası ellerin ağza, buruna veya göze götürülmesi de bulaşma yolları arasında yer alıyor. HANTAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI? Uzmanlara göre hantavirüsün insandan insana bulaşma riski oldukça sınırlı. Hastalık çoğunlukla kemirgen kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Kurumuş dışkı, idrar ve salya parçacıklarının solunması sonucu bulaşan virüs ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. HANTAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR? Uzmanlar, hantavirüsten korunmanın en etkili yolunun kemirgenlerle teması önlemek olduğunu belirtiyor. Ev ve iş yerlerinde fare giriş noktalarının kapatılması, gıdaların kapalı alanlarda muhafaza edilmesi ve yaşam alanlarının temiz tutulması büyük önem taşıyor. Kaynak: Haber Merkezi

