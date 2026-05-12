İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Bayram öncesinde kurbanlık alışverişi ve seyahat planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar, resmi tatil süresine ilişkin detayları da yakından takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı arife günü ne zaman? Arife günü tatil olacak mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından gözler arife gününe çevrildi. "Arife günü tatil mi, yarım gün mü?” soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ARİFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, kamu çalışanları için 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil süresine ek olarak bir buçuk günlük idari izin verildiğini duyurdu. Erdoğan, pazartesi gününün tamamının ve salı günü öğle saatine kadar olan sürenin idari izin kapsamına alındığını belirtti. 2026 yılında Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. ARİFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? Arife günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 13.00 itibarıyla resmi tatil kapsamında değerlendirilecek. Arife gününün tatil olmasından dolayı okullar bugün kapalı olacak. Kaynak: Haber Merkezi

