Hangisi, TDK sözlüklerinde yer almaz?

TDK Güncel Türkçe Sözlük verilerine göre, bu seçenekler arasında yer almayan kelime Zibilyondur.

​Seçenekleri TDK sözlük kuralları ve yazımları açısından incelediğimizde durum şöyledir:

​Zibilyon: Argo bir tabir olup "sayılamayacak kadar çok, pek çok" anlamında kullanılır. Ancak bu kelime matematiksel bir sayı birimi olmadığı ve standart yazı diline girmediği için TDK sözlüğünde yer almaz.

​Trilyon: TDK sözlüğünde yer alır. Tanımı: "Milyon kere milyon, 10^{12}."

​Katrilyon: TDK sözlüğünde yer alır. Tanımı: "Bin trilyon, 10^{15}." (Not: Sorudaki "Kstrilyon" ifadesi yazım hatası olsa da kastedilen kelime budur).

​Kentilyon: TDK sözlüğünde yer alır. Tanımı: "Milyar kere milyar, 10^{18}." (Not: Sorudaki "Kentilypn" ifadesi de yazım hatasıdır ancak kelime aslen sözlükte mevcuttur).

​Özetle: Sayı sisteminde karşılığı olmayan ve yalnızca mübalağa (abartı) amacıyla kullanılan Zibilyon, resmi sözlükte bir madde başı değildir.

