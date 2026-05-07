2024'te Birleşik Krallık'ta 2000 kişiyle yapılan bir ankette 18-34 yaş arası katılımcıların yaklaşık yüzde kaçı telefonla aranmak yerine mesaj almayı tercih ettiklerini söylemiştir?

2024’te Birleşik Krallık’ta 2000 kişiyle yapılan bir ankette 18-34 yaş arası katılımcıların yaklaşık yüzde kaçı telefonla aranmak yerine mesaj almayı tercih ettiklerini söylemiştir?

2024 yılında Birleşik Krallık'ta Uswitch tarafından yaklaşık 2.000 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 18-34 yaş arası katılımcıların yaklaşık %61'i (neredeyse üçte ikisi) telefonla aranmak yerine mesaj almayı tercih ettiklerini belirtmiştir.

Bu araştırma, özellikle "Gen Z" ve "Millennials" (Y kuşağı) olarak adlandırılan genç nesillerin iletişim alışkanlıklarındaki köklü değişimi ve "telefon fobisi" (telephobia) olarak bilinen durumu gözler önüne sermektedir.

Araştırmanın Öne Çıkan Diğer Verileri:

  • Aramaları Yanıtlamama: Aynı yaş grubundaki katılımcıların yaklaşık %23'ü, gelen sesli aramaları neredeyse hiçbir zaman yanıtlamadıklarını ifade etmiştir.

  • Tercih Sebepleri: Katılımcılar, telefonla aranmayı "zaman alıcı", "beklenmedik olması durumunda kaygı verici" veya "bad news" (kötü haber) beklentisi yaratan bir durum olarak tanımlamıştır.

  • Sesli Mesaj Yükselişi: 18-34 yaş grubundakilerin %37'si, canlı bir telefon görüşmesi yerine sesli mesaj (voice note) göndermeyi veya almayı daha pratik bulduğunu söylemiştir.

Bu veriler, dijital yerlilerin iletişimi kontrol etme ve kendi zaman dilimlerinde yanıt verme arzusunun bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. 

