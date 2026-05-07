1990’da Cavaliers’ı yendikleri maç için “Michael Jordan ve benim birlikte 70 sayı attığımız gece olarak hep hatırlayacağım“ diyen Chicago Bulls’lu Stacey King, maçta kaç sayı atmıştır?

Basketbol tarihinin en eğlenceli ve ikonik anektodlarından biri olan bu olayda, Stacey King o efsanevi maçta sadece 1 sayı atmıştır.
28 Mart 1990 tarihinde Chicago Bulls ile Cleveland Cavaliers arasında oynanan karşılaşmada şu tarihi istatistikler kaydedilmiştir:
Michael Jordan: 69 sayı (Kariyer rekoru)
Stacey King: 1 sayı (Serbest atıştan)
Toplam: 70 sayı
Stacey King, yıllar sonra bu maçla ilgili sorulan sorulara her zaman o meşhur esprisiyle yanıt vermiştir: "Michael Jordan ve benim toplamda 70 sayı attığımız o geceyi asla unutmayacağım." Bu söz, spor tarihinde bir süper yıldızın gölgesinde kalan takım arkadaşının durumuyla dalga geçtiği en zekice ve alçakgönüllü ifadelerden biri olarak kabul edilir. Jordan o gece 69 sayı atarak kendi sayı rekorunu kırarken, King'in attığı o tek sayı, "70" gibi yuvarlak ve etkileyici bir toplamın oluşmasını sağlamıştır
