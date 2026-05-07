1990’da Cavaliers’ı yendikleri maç için “Michael Jordan ve benim birlikte 70 sayı attığımız gece olarak hep hatırlayacağım“ diyen Chicago Bulls’lu Stacey King, maçta kaç sayı atmıştır?

- Güncelleme Tarihi:

Basketbol tarihinin en eğlenceli ve ikonik anektodlarından biri olan bu olayda, Stacey King o efsanevi maçta sadece 1 sayı atmıştır.

28 Mart 1990 tarihinde Chicago Bulls ile Cleveland Cavaliers arasında oynanan karşılaşmada şu tarihi istatistikler kaydedilmiştir:

  • Michael Jordan: 69 sayı (Kariyer rekoru)

  • Stacey King: 1 sayı (Serbest atıştan)

  • Toplam: 70 sayı

Stacey King, yıllar sonra bu maçla ilgili sorulan sorulara her zaman o meşhur esprisiyle yanıt vermiştir: "Michael Jordan ve benim toplamda 70 sayı attığımız o geceyi asla unutmayacağım." Bu söz, spor tarihinde bir süper yıldızın gölgesinde kalan takım arkadaşının durumuyla dalga geçtiği en zekice ve alçakgönüllü ifadelerden biri olarak kabul edilir. Jordan o gece 69 sayı atarak kendi sayı rekorunu kırarken, King'in attığı o tek sayı, "70" gibi yuvarlak ve etkileyici bir toplamın oluşmasını sağlamıştır

Kaynak: Haber Merkezi

