Amerikalı sosyolog Thorstein Veblen; kişinin, çevresine statüsünü veya prestijini göstermek amacıyla yaptığı alışverişleri hangi kavramla tanımlar?

Amerikalı sosyolog ve ekonomist Thorstein Veblen, bireylerin toplumsal statülerini ve zenginliklerini başkalarına sergilemek amacıyla yaptıkları harcamaları "Gösterişçi Tüketim" (Conspicuous Consumption) kavramıyla tanımlar.

Veblen, bu teorisini ilk kez 1899 yılında yayımlanan "Aylak Sınıfın Teorisi" (The Theory of the Leisure Class) adlı eserinde ortaya koymuştur.

Kavramın Temel Özellikleri

Veblen'e göre bu tüketim biçimi, ihtiyacı karşılamaktan ziyade bir güç gösterisi aracıdır:

  • Presti ve Statü Odağı: Kişi, bir ürünü faydası için değil, "satın alabildiğini" ve "o sınıfa ait olduğunu" kanıtlamak için alır.

  • Sosyal Hiyerarşi: Tüketim, toplumun üst tabakalarına öykünme veya onlarla aynı seviyede görünme arzusundan beslenir.

  • İsrafın Yüceltilmesi: Veblen, bu harcamaların çoğunun "faydalı bir amaca hizmet etmeyen israf" olduğunu savunur. Ancak bu israf, kişinin çalışmaya ihtiyacı olmadığını ve boş zamanı (aylaklığı) finanse edebildiğini gösteren bir sosyal sinyaldir.

Veblen Etkisi ve Ekonomi

Ekonomi literatüründe "Veblen Etkisi" olarak da bilinen bu durum, standart talep kanununa meydan okur. Normalde bir ürünün fiyatı arttıkça talebi düşerken, Veblen mallarında fiyat arttıkça (prestij değeri arttığı için) talep de artabilir. Lüks otomobiller, tasarımcı çantaları veya çok pahalı saatler bu duruma klasik örneklerdir.

Veblen'in bu analizi, sadece lüks tüketimi değil, aynı zamanda toplumdaki sınıfsal rekabetin ve modern tüketim kültürünün psikolojik temellerini anlamak açısından sosyolojide bir dönüm noktası kabul edilir.

         

