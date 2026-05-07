Fransızca, günümüzde hangisinde resmî dil değildir?

Fransızca, listedeki ülkeler arasında günümüzde Cezayir'de resmi dil statüsünde değildir.

Bu durum genellikle kafa karıştırıcı olabilir çünkü Cezayir, Fransa dışında dünyada Fransızcanın en yaygın konuşulduğu ülkelerden biridir. Ancak hukuki ve resmi çerçeve şu şekildedir:

Cezayir'deki Durum

Cezayir anayasasına göre ülkenin resmi dilleri Arapça ve Tamazight (Berberi dili) olarak kabul edilmiştir. Fransızca; yönetimde, eğitimde ve iş dünyasında "çalışma dili" veya "yüksek statülü dil" olarak çok yaygın kullanılsa da "resmi dil" unvanına sahip değildir. Bu, bağımsızlık sonrası uygulanan Araplaştırma politikalarının bir sonucudur.

Diğer Ülkelerdeki Durum

Madagaskar: Fransızca, Malgaşça ile birlikte resmi dildir.

Senegal: Fransızca, ülkenin tek resmi dilidir (ulusal dillerden farklı olarak resmi işleyişte kullanılır).

İsviçre: Fransızca; Almanca, İtalyanca ve Romanşça ile birlikte ülkenin dört resmi dilinden biridir.

