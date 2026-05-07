GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,447 TL
EURO
53,269 TL
STERLİN
61,681 TL
GRAM
6.860 TL
ÇEYREK
11.319 TL
YARIM
22.439 TL
CUMHURİYET
44.274 TL
YAŞAM Haberleri

Fransızca, günümüzde hangisinde resmî dil değildir?

- Güncelleme Tarihi:

Fransızca, günümüzde hangisinde resmî dil değildir?

Fransızca, listedeki ülkeler arasında günümüzde Cezayir'de resmi dil statüsünde değildir.

Bu durum genellikle kafa karıştırıcı olabilir çünkü Cezayir, Fransa dışında dünyada Fransızcanın en yaygın konuşulduğu ülkelerden biridir. Ancak hukuki ve resmi çerçeve şu şekildedir:

Cezayir'deki Durum

Cezayir anayasasına göre ülkenin resmi dilleri Arapça ve Tamazight (Berberi dili) olarak kabul edilmiştir. Fransızca; yönetimde, eğitimde ve iş dünyasında "çalışma dili" veya "yüksek statülü dil" olarak çok yaygın kullanılsa da "resmi dil" unvanına sahip değildir. Bu, bağımsızlık sonrası uygulanan Araplaştırma politikalarının bir sonucudur.

Diğer Ülkelerdeki Durum

  • Madagaskar: Fransızca, Malgaşça ile birlikte resmi dildir.

  • Senegal: Fransızca, ülkenin tek resmi dilidir (ulusal dillerden farklı olarak resmi işleyişte kullanılır).

  • İsviçre: Fransızca; Almanca, İtalyanca ve Romanşça ile birlikte ülkenin dört resmi dilinden biridir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER