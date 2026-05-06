Konya’da bugün vefat edenler 06 Mayıs 2026 Çarşamba

|Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
|
Mezarlık
Defin
|BİRSEN KILINÇ
|
KONYA
05.01.1958
|KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
|NURETTİN TURMUŞ
|
HİNSOR
09.10.1940
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|FATMA KAVAK
|
İNSUYU
24.12.1943
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|İBRAHİM HARMANKAYA
|
PINARCIK
11.01.1934
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|SÜMEYYE NUR SARIÇİÇEK
|
SELÇUKLU
10.12.1994
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|HALİL İBRAHİM BAYDAR
|
KONYA
03.06.1954
|MUSALLA MEZARLIĞI
|ÖMER YARDIM
|
KARATAY
15.03.2006
|SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
|SEVİM ŞEN
|
ÇAVUŞCU
25.03.1951
|YAZIR MEZARLIĞI
|YILDIRIM KİNEŞÇİ
|
KONYA
11.06.1961
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|ARİF ÖZEN
|
HATIP
22.12.1960
|HATIP (BÜYÜK) MEZARLIĞI
|MUZAFFER AĞAÇ
|
TAHTALI
02.01.1954
|SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|CELAL YILDIZ
|
AVDAN
15.10.1954
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|ŞERAFETTİN DERİN
|
KONYA
01.01.1957
|DERE CAMİKEBİR (DEĞİRMENÖNÜ) MEZARLIĞI
|ZÜLEYHA KAPÇI
|
OSMANCIK
16.01.1953
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|FADİME DOĞAN
|
KARGARA
12.06.1930
|MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi