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Konya’da bugün vefat edenler 06 Mayıs 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 06 Mayıs 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
BİRSEN KILINÇ

KONYA

05.01.1958

 KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
NURETTİN TURMUŞ

HİNSOR

09.10.1940

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
FATMA KAVAK

İNSUYU

24.12.1943

 ÜÇLER MEZARLIĞI
İBRAHİM HARMANKAYA

PINARCIK

11.01.1934

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
SÜMEYYE NUR SARIÇİÇEK

SELÇUKLU

10.12.1994

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
HALİL İBRAHİM BAYDAR

KONYA

03.06.1954

 MUSALLA MEZARLIĞI
ÖMER YARDIM

KARATAY

15.03.2006

 SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
SEVİM ŞEN

ÇAVUŞCU

25.03.1951

 YAZIR MEZARLIĞI
YILDIRIM KİNEŞÇİ

KONYA

11.06.1961

 ÜÇLER MEZARLIĞI
ARİF ÖZEN

HATIP

22.12.1960

 HATIP (BÜYÜK) MEZARLIĞI
MUZAFFER AĞAÇ

TAHTALI

02.01.1954

 SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
CELAL YILDIZ

AVDAN

15.10.1954

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
ŞERAFETTİN DERİN

KONYA

01.01.1957

 DERE CAMİKEBİR (DEĞİRMENÖNÜ) MEZARLIĞI
ZÜLEYHA KAPÇI

OSMANCIK

16.01.1953

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
FADİME DOĞAN

KARGARA

12.06.1930

 MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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