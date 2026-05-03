İnsan vücudunda hangisi kütlece daha fazla bulunur?

Vücudun Mineral Deposu: Kalsiyum İlk Sırada
İnsan vücudunda bulunan minerallerin kütlece oranları incelendiğinde, listenin başında açık ara farkla Kalsiyum yer almaktadır. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık %1,5 ila %2'sini oluşturan bu mineral, iskelet sisteminin temel taşıdır.
Minerallerin Vücuttaki Dağılımı ve Görevleri
Seçeneklerde yer alan minerallerin vücuttaki yaklaşık kütle miktarları ve temel fonksiyonları şu şekildedir:
Kalsiyum (~1000 - 1200 gr): Vücuttaki kalsiyumun %99'u kemiklerde ve dişlerde depolanır. Geriye kalan küçük bir kısım ise kan pıhtılaşması, sinir iletimi ve kas kasılması gibi hayati fonksiyonlarda rol oynar.
Potasyum (~140 - 250 gr): Vücuttaki en bol bulunan üçüncü mineraldir. Hücre içi sıvı dengesini korumak ve kalp ritmini düzenlemek için kritiktir.
Magnezyum (~20 - 30 gr): Vücutta 300'den fazla enzimatik reaksiyonda görev alır. Yaklaşık %60'ı kemiklerde bulunur.
Demir (~3 - 5 gr): Kütlece en az bulunanlardan biri olmasına rağmen, kanda oksijen taşıyan hemoglobinin yapısında bulunduğu için hayati öneme sahiptir.
Yapılan biyokimyasal analizler, kalsiyumun toplam kütlesinin diğer üç mineralin toplamından bile çok daha fazla olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle, insan vücudunda katı madde olarak en yoğun bulunan mineral kalsiyumdur.
Kaynak: Haber Merkezi