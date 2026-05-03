İnsan vücudunda hangisi kütlece daha fazla bulunur?

Vücudun Mineral Deposu: Kalsiyum İlk Sırada

​İnsan vücudunda bulunan minerallerin kütlece oranları incelendiğinde, listenin başında açık ara farkla Kalsiyum yer almaktadır. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık %1,5 ila %2'sini oluşturan bu mineral, iskelet sisteminin temel taşıdır.

​Minerallerin Vücuttaki Dağılımı ve Görevleri

​Seçeneklerde yer alan minerallerin vücuttaki yaklaşık kütle miktarları ve temel fonksiyonları şu şekildedir:

​Kalsiyum (~1000 - 1200 gr): Vücuttaki kalsiyumun %99'u kemiklerde ve dişlerde depolanır. Geriye kalan küçük bir kısım ise kan pıhtılaşması, sinir iletimi ve kas kasılması gibi hayati fonksiyonlarda rol oynar.

​Potasyum (~140 - 250 gr): Vücuttaki en bol bulunan üçüncü mineraldir. Hücre içi sıvı dengesini korumak ve kalp ritmini düzenlemek için kritiktir.

​Magnezyum (~20 - 30 gr): Vücutta 300'den fazla enzimatik reaksiyonda görev alır. Yaklaşık %60'ı kemiklerde bulunur.

​Demir (~3 - 5 gr): Kütlece en az bulunanlardan biri olmasına rağmen, kanda oksijen taşıyan hemoglobinin yapısında bulunduğu için hayati öneme sahiptir.

​Yapılan biyokimyasal analizler, kalsiyumun toplam kütlesinin diğer üç mineralin toplamından bile çok daha fazla olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle, insan vücudunda katı madde olarak en yoğun bulunan mineral kalsiyumdur.

