Arı saldırısı faciaya dönüştü: 400 koyun telef oldu

Iğdır’da yaylaya götürülen koyun sürüsü, arıların saldırısına uğradı. Panikle kaçan hayvanların sulama kanalına düşerek birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef olurken, arıların soktuğu 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yaylaya gitmek üzere yola çıkan Çetin Naral'a ait yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvan, Hakmehmet ve Ağaver köyleri arasında yaklaşık 200 arı kovanının olduğu bölgeden geçerken arıların saldırısına uğradı. Arıların saldırmasıyla paniğe kapılan koyun ve kuzular kaçmaya başladı.

İzdiham sonucu 400 koyun telef oldu

Kontrolden çıkan sürü, bölgede bulunan sulama kanalının altındaki başka boş bir kanala düşerek burada birbirini ezdi. Yaşanan izdiham sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu. Olay sırasında arıların saldırısına maruz kalan 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Olayın yaşandığı bölgede yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve jandarma ekiplerince detaylı hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından hayvanların olduğu yere geri dönen İsmail Naral, "Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu" dedi. 

Kaynak: İHA

