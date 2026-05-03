Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden bir yolcu otobüsünün Doğanşehir ilçesi sınırlarında kaza yaptığının öğrenilmesi üzerine Valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini söyledi.

Yavuz, açıklamada "Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

