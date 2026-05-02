Konya’nın bir ilçesine daha kar yağdı

Konya'nın Akşehir ilçesi'nde 2 Mayıs günü başlayan yağış, kısa sürede etkisini göstererek yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Akşehir'de etkili olan kar yağışı, vatandaşlar arasında şaşkınlık oluşturdu. İlçe genelinde kısa sürede etkisini artıran kar yağışı, bölge halkı tarafından beklenmedik bir gelişme olarak karşılandı.
Soğuk hava dalgası 3 Mayıs'ta da etkisini sürdürecek
Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede etkili olan soğuk hava dalgasının 3 Mayıs boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürebileceği ifade ediliyor.
