Konya’da kurban eti işleme ve kıyma çekim ücreti ne kadar?
- Güncelleme Tarihi:
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Belediyeler kurban satış ve kesim alanlarına yönelik planlamalarını sürdürürken, besi çiftliklerinde de kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanıyor.
Kurban kesim ücretleri açıklandı
Vatandaşların yanı sıra esnaf da bayram hazırlıklarına başladı. Konya Kasaplar Odası, kurban kesim ücretlerine ilişkin belirlediği tarifeyi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
İşte 2026 yılı kurban kesiminde Konya esnafının uygulayacağı fiyat listesi;
BÜYÜKBAŞ KESİM: 10.000 TL
DANA KEMİKSİZ: 10.000 TL
HİSSE DAĞITIM: 3.000 TL
SUCUK DOLUM (kg): 190 TL
KUZU KESİM: 1.600 TL
KUZU İŞLEME (kg): 120 TL
KUŞBAŞI (kg): 70 TL
ET ÇEKİM (kg): 20 TL
KEMİK KIRMA (kg): 50 TL
Kıyma çekim ücretine zam geldi
Geçtiğimiz yıl 15 TL olan kıyma çektirme ücreti, bu yıl 5 TL artışla 20 TL'ye yükseldi. 2026 yılı için belirlenen et çekim ve kemik kırma fiyatları ise şöyle:
