Konya’da bugün vefat edenler 02 Mayıs 2026 Cumartesi

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|ALİ ÖZÇELİK
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KONYA
10.03.1976
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|FEVZİYE KOCAOĞULLAR
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R.PİRLİ
20.06.1938
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|ALİ ACAR
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DOĞANHİSAR
10.02.1956
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|FİTNAT UĞURLU
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KONYA
16.07.1930
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|MAHMUT YEŞİLER
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GÖKÇEKUYU
12.08.1953
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|NESLİHAN AVCI
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ADAPAZARI
08.07.1974
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|NEVZET YILDIZ
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BORÇKA
20.02.1935
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|ŞADİYE GÜNDOĞDU
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KADINHANI
23.03.1936
|YAZIR MEZARLIĞI
|ERCAN SEVER
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YUNAK
01.01.1968
|YAZIR MEZARLIĞI
|EKREM UĞUR
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KONYA
25.08.1969
|YAZIR MEZARLIĞI
|MAHMUT KULOĞLU
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KONYA
08.05.1982
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|HURİNAZ ŞAHİN
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HASANKALE
05.08.1938
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|GİLMAN ÜNER
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BÖĞRÜDELİK
10.01.1950
|TEKKE MEZARLIĞI
|FİKRİYE TÖMEK
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KONYA
15.03.1930
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|HÜSEYİN YELKEN
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HADİM
01.07.1947
|YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
|GÜLBAHAR SEYİS
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KONYA
13.04.1969
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|ABDULLAH GÜLTEKİN
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DEDEMOĞLU
10.05.1962
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|ŞABAN ÖZLÜ
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KONYA
26.04.1944
|ALİYENLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi