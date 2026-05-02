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Konya’da bugün vefat edenler 02 Mayıs 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 02 Mayıs 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 02 Mayıs 2026 Cumartesi günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
ALİ ÖZÇELİK

KONYA

10.03.1976

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
FEVZİYE KOCAOĞULLAR

R.PİRLİ

20.06.1938

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
ALİ ACAR

DOĞANHİSAR

10.02.1956

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
FİTNAT UĞURLU

KONYA

16.07.1930

 ÜÇLER MEZARLIĞI
MAHMUT YEŞİLER

GÖKÇEKUYU

12.08.1953

 ÜÇLER MEZARLIĞI
NESLİHAN AVCI

ADAPAZARI

08.07.1974

 ÜÇLER MEZARLIĞI
NEVZET YILDIZ

BORÇKA

20.02.1935

 ARAPLAR MEZARLIĞI
ŞADİYE GÜNDOĞDU

KADINHANI

23.03.1936

 YAZIR MEZARLIĞI
ERCAN SEVER

YUNAK

01.01.1968

 YAZIR MEZARLIĞI
EKREM UĞUR

KONYA

25.08.1969

 YAZIR MEZARLIĞI
MAHMUT KULOĞLU

KONYA

08.05.1982

 ÜÇLER MEZARLIĞI
HURİNAZ ŞAHİN

HASANKALE

05.08.1938

 ALİYENLER MEZARLIĞI
GİLMAN ÜNER 

BÖĞRÜDELİK

10.01.1950

 TEKKE MEZARLIĞI
FİKRİYE TÖMEK

KONYA

15.03.1930

 ÜÇLER MEZARLIĞI
HÜSEYİN YELKEN

HADİM

01.07.1947

 YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
GÜLBAHAR SEYİS

KONYA

13.04.1969

 ARAPLAR MEZARLIĞI
ABDULLAH GÜLTEKİN

DEDEMOĞLU

10.05.1962

 ÜÇLER MEZARLIĞI
ŞABAN ÖZLÜ

KONYA

26.04.1944

 ALİYENLER MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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