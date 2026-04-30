YKS 2026 giriş yeri sorgulama: YKS yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
YKS 2026 için geri sayım sürerken adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş yerleri oldu. Peki YKS yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, YKS 2026 giriş yeri sorgulama ekranı...
Milyonlarca öğrencinin üniversite hayaline bir adım daha yaklaşacağı YKS 2026 öncesinde en kritik süreçlerden biri de sınav giriş yerlerinin açıklanması.
Sınava kısa bir süre kala adaylar, hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.
Adaylar, giriş yerleri açıklandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle belgelerine kolayca ulaşabilecek.
Peki; YKS 2026 yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS giriş yeri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
YKS 2026 GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI
2026 YKS sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Haziran 2026 civarında açıklanması bekleniyor.
