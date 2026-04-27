Konya’da bugün vefat edenler 27 Nisan 2026 Pazartesi

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|İBRAHİM COŞKUN
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SARNIÇ
03.01.1940
|ELMACI MEZARLIĞI
|ALİ PARLA
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DERBENT
01.07.1927
|TEKKE MEZARLIĞI
|ŞABAN GÜNBAŞ
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SİLLE
21.11.1938
|MUSALLA MEZARLIĞI
|HASAN HÜSEYİN DEK
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KONYA
27.09.1930
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|ABDULLAH ÖZKAN
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AĞSAKLI
18.01.1955
|MUSALLA MEZARLIĞI
|LEYLA BUDAK
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ÜÇHÜYÜK
01.05.1958
|YAZIR MEZARLIĞI
|İBRAHİM KÜRKCÜ
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GÖDENE
01.01.1956
|GÖDENE (KÖY İÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
|ŞEYHO ÖZGÜL
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ELBİSTAN
20.11.1942
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi