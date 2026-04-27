GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,080 TL
EURO
52,928 TL
STERLİN
61,174 TL
GRAM
6.754 TL
ÇEYREK
11.163 TL
YARIM
22.158 TL
CUMHURİYET
43.774 TL
YAŞAM Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 27 Nisan 2026 Pazartesi

Konya’da bugün vefat edenler 27 Nisan 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 27 Nisan 2026 Pazartesi günü vefat eden 8 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
İBRAHİM COŞKUN

SARNIÇ

03.01.1940

 ELMACI MEZARLIĞI
ALİ PARLA

DERBENT

01.07.1927

 TEKKE MEZARLIĞI
ŞABAN GÜNBAŞ

SİLLE

21.11.1938

 MUSALLA MEZARLIĞI
HASAN HÜSEYİN DEK

KONYA

27.09.1930

 ÜÇLER MEZARLIĞI
ABDULLAH ÖZKAN

AĞSAKLI

18.01.1955

 MUSALLA MEZARLIĞI
LEYLA BUDAK

ÜÇHÜYÜK

01.05.1958

 YAZIR MEZARLIĞI
İBRAHİM KÜRKCÜ

GÖDENE

01.01.1956

 GÖDENE (KÖY İÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
ŞEYHO ÖZGÜL

ELBİSTAN

20.11.1942

 HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER