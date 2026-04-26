Bu yıl okullar ne zaman kapanacak? 2026 yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

MEB, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini netleştirdi. Yoğun ders temposunun ardından tatil planı yapmak isteyenler, “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Bakanlığın açıkladığı takvime göre bu yıl karne heyecanının yaşanacağı tarih de belli oldu.

Okulların kapanış tarihi için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte karnelerin verileceği ve yaz tatilinin başlayacağı tarih netleşti. İkinci dönemin yoğun temposunu geride bırakmaya hazırlanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, son ders zilinin çalmasıyla birlikte uzun bir tatile çıkacak. Peki, bu yıl yaz tatili ne kadar sürecek ve yeni eğitim dönemi ne zaman başlayacak? İşte MEB'in açıkladığı kritik tarihler ve tatil detayları…

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihin ardından öğrenciler için yaklaşık üç ay sürecek uzun yaz tatili resmi olarak başlamış olacak.

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Okulların sona ereceği 26 Haziran 2026 tarihinde, her yıl olduğu gibi karne heyecanı yaşanacak. Karnelerin, sabahçı ve tam gün eğitim veren okullarda çoğunlukla 09.00 ile 11.00 saatleri arasında öğrencilere verilmesi bekleniyor.

