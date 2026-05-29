Kız istemeye kebap buketiyle gitti

Kız istemeye kebap buketiyle gitti
Kahramanmaraş’ta kebapçı Doğan Gündeş (27), kız istemeye kuşbaşı kebap buketiyle gitti.

Kahramanmaraş'ta kebapçı Doğan Gündeş, kız arkadaşı güzellik uzmanı Rabia Parlak'ı (27) ailesinden istemeye giderken çiçek yerine kebap buketi yaptırdı. Gündeş, ailesi ve arkadaşlarıyla gittiği kızevinde kendisini kapıda karşılayan Rabia Parlak'a ‘Kebapçının kız istemesi böyle olur' diyerek kebap buketini verdi.

Doğan Gündeş daha sonra Rabia Parlak'ın başına gül yaprakları attı. Rabia Parlak ise kebap buketini görünce şaşkınlığını gizleyemeyip Gündeş'e teşekkür etti. O anlar, sanal medyada da ilgi gördü.

Kaynak: DHA

