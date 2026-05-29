Konya’da merhum belediye başkanının annesi hayatını kaybetti

Bir dönem Çumra Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Halit Oflaz, 2020 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu. Bir süre tedbir amaçlı uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.
Annesi hayatını kaybetti!
Oflaz ailesini yasa boğan bir acı haber daha geldi. Halit Oflaz'ın annesi Durdane Oflaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Merhume Durdane Oflaz'ın cenazesi, bugün Cuma namazına müteakip Büyükaşlama Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
(Ali Asım Erdem)