Adına bakılmaz yenir! Bu beldede asırlardır herkes getirir herkes yer

Taşkent’in Çetmi Mahallesi, yalnızca bir yerleşim yeri değil; kökleri geçmişin derinliklerine uzanan bir boy kültürünün yaşayan hafızasıdır. Önceleri kasaba statüsünde olan bu güzel belde, Büyükşehir Yasası’nın ardından Taşkent’in bir mahallesi hâline geldi. Ancak değişen sadece idari statüsü oldu, asırlardır yaşatılan gelenekleri ve manevi dokusu varlığını korumaya devam etti. Belde sakinleri bu varlığın korunması için birbiriyle yarışıyor adeta.

Çetmi'nin en önemli kültürel miraslarından biri ise "seyret yemeği” geleneği… Nesilden nesile aktarılan bu kadim gelenek, yalnızca bir yemek buluşması değil; birlik, beraberlik, paylaşma ve vefa duygularının yaşatıldığı güçlü bir kültürel bağ. Bu gelenek, hem Çetmi'de yaşayanların hem de yıllar önce gurbete gitmiş olanların gönlünde ayrı bir yere sahip.

Herkes elindekini paylaşıyor

Ramazan Bayramı'nda sabah vaktinde, Kurban Bayramı'nda ise ikindi namazının ardından mahalle halkı evlerinde hazırladıkları yemekleri sinilere yerleştirerek belirlenen toplanma alanlarına götürüyor. Çoğu zaman eski toprak damlarda kurulan sofralar, bu geleneğin en sıcak ve en samimi mekânları…Herkes elindekini paylaşıyor, birlikte yemek yiyiyor ve bayramlaşıyor. Uzun zamandır görüşemeyen insanlar hasbihâl ediyor, geçmişi anıyor.

Yalnızca yemek değil özlemler ve dualar da paylaşılıyor!

Seyret yemeği sofralarında yalnızca yemek paylaşılmıyor; hatıralar, özlemler ve dualar da paylaşılıyor. Gurbette yaşayanlar memleket hasretini giderirken, hayatta olmayanların hatıraları rahmet ve özlemle yâd ediliyor. Büyüklerin anlattığı eski bayramlar, çocukların neşesi ve aynı sofranın etrafında buluşan insanların sıcaklığı, bu geleneği daha da anlamlı kılıyor.

İşte bu yüzden Çetmi'de bayram, sadece kutlanan bir gün değil; köklü bir kültürün yeniden canlandığı, insanların birbirine gönülden yaklaştığı özel bir zaman dilimi…Seyret yemeği geleneği ise bu kültürün en kıymetli miraslarından biri olarak yaşatılmaya devam ediliyor.

(Cumali Özer)