KONYA Haberleri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Konya’da şehit ailesine bayram ziyareti

Cumali Özer
Muhabir
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Konya'da şehit ailesine bayram ziyareti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya’da şehit Ali Teke’nin ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı programı kapsamında Konya'da şehit Ali Teke'nin ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit ailesiyle bir araya gelen Çiftçi, ailenin dualarını alırken, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, şehitlerin vatan, bayrak, ezan ve mukaddes değerler uğruna canlarını feda ederek en yüce makama erişen kahramanlar olduğunu belirtti.

Çiftçi, Kurban Bayramı vesilesiyle şehit Ali Teke'nin aziz hatırasını dualarla andıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz; vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda ederek en yüce makama erişmiş kahramanlarımızdır. Bu mübarek bayram günlerinde; kahraman şehidimizin aziz hatırasını dualarla yâd ederken, geride bıraktığı kıymetli ailesinin vakarı, sabrı ve metaneti hepimize bir kez daha şehitlik makamının büyüklüğünü hissettirdi. Bizler biliyoruz ki; Şehitlerimiz bu milletin gönlünde daima yaşayacak, kıymetli aileleri ise devletimize ve milletimize daima emanet olacaktır. Rabbim aziz şehitlerimizin makamlarını ali, mekânlarını cennet eylesin. Kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve sabır ihsan eylesin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

(Cumali Özer)

