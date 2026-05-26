Konya’da pazarın gözdesi deve! Satıldığı fiyat şok etti

Konya’da Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarına getirilen 780 kilogramlık deve, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. 330 bin TL’ye satılan deve, pazarın en dikkat çeken kurbanlığı oldu.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde kurulan kurban pazarına getirilen deve, hem görüntüsü hem de büyüklüğüyle vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Pazara deveyi getiren satıcı, hayvanı dikkat çekmek amacıyla getirdiklerini belirterek, vatandaşların deveye büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

"İstek çok, bayağı ilgi de çekiyor"

Kurbanlık satıcısı Yaşar Közenek, "Dikkat çekmek amaçlı hem hobi olarak çiftliğimiz genel itibari ile böyle hayvanlarla dolu. Müşterilerimize hizmet olarak, bugün de Meram ilçesinde bulunan pazara getirdik. İstek çok, bayağı ilgi de çekiyor. Vatandaşlarımız çok meraklı, hisse soranlar oluyor. Biz de hisseye girelim biz de çok merak ediyoruz diyenler oluyor ama biz tüm satacağımızı söylüyoruz. Hisse yazmıyoruz. Nasip olursa bir müşterimize anlaştık gibi bayramın ikincisi günü de kesimini gerçekleştireceğiz. 330 bin liraya da hayvanımızı sattık" dedi.

"Hayvanımız 780 kilogram geldi"

Yaşar Közenek, devenin 780 kilo geldiğini belirterek, "Devenin özelliği çölde yaşayan hayvan ama biz hayvanı Aydın'dan getirdik. Bizim de bildiğimiz tanıdığınız bir hayvan değil. Bakıyoruz, çok güzel bir hayvan. Nasip olursa keseceğiz. Ben de deve getirmeye devam edeceğim. Bunun yavrusu da var bizde. Nasip olursa yaşı tuttuğu sürece devam edeceğim. Bizim hayvanımız 780 kg geldi. Bu hayvan 8-9 aydır bende. Benden önce Aydın'da bulunan bir kişideydi, ben oradan aldım geldim. Bizim aramızda çok güzel bir bağ oldu ama bugün burası kalabalık olduğu için deve huysuz" diye konuştu.

Pazarda deveyi gören vatandaşlar ilgi göstererek deveyi fotoğrafladı.

Kaynak: İHA