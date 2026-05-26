Konya’da gece saatlerinde çıkan kavga can aldı! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kavga faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 02.30 sıralarında bir pastane önünde meydana geldi.
Eğlenen gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti.
Olayın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
(Cumali Özer)