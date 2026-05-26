Görüntüler Konya’dan! Mahallede sağanak sele dönüştü

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarıçiğil Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sonrası mahallede sel meydana geldi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sel suları mahallede taşkınlara yol açtı. Vatandaşlar su baskınlarına karşı kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye belediye ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sel sularının tahliyesi ve olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.
VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU
Mahalle sakinleri, ani bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ifade ederken, bölgede yağışın etkisinin bir süre daha devam edebileceği belirtildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”