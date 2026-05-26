GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,036 TL
EURO
53,488 TL
STERLİN
62,135 TL
GRAM
6.741 TL
ÇEYREK
11.050 TL
YARIM
22.045 TL
CUMHURİYET
43.699 TL
GÜNCEL Haberleri

Ölüme halı sahada yakalandı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi

- Güncelleme Tarihi:

Ölüme halı sahada yakalandı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
Dörtyol ilçesinde halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Osman Kaplankıran’ın yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardıma koştuğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, 24 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte top oynamak için halı sahaya gitti.

Halı sahada futbol oynayan Kaplankıran, arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı.

YERDEN KALKMAYINCA YARDIMA KOŞTULAR

Kaplankıran'ın yere yığıldığını gören arkadaşları, bir süre anlam veremedikten sonra yerden kalkmadığını görünce yardıma koştular.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Kaplankıran'ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaplankıran hayatını kaybetti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek vefat eden Kaplankıran'ın yere yığılarak hayatını kaybettiği anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER