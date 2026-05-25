Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Arife günü teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Kurban tekbiri nasıl yapılır, kaç defa okunur?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca Müslüman, teşrik tekbirlerinin ne zaman ve nasıl getirileceğini araştırıyor. Bayramın manevi atmosferinde önemli bir yere sahip olan bu tekbirler, Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre belirli günlerde farz namazların ardından okunuyor. Teşrik tekbirlerinin ne zaman başladığı, nasıl söylendiği ve kaç gün devam ettiği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Arapça okunuşu ve Türkçe anlamıyla teşrik tekbirlerine dair tüm detaylar…

Teşrik, sözlükteki anlamı itibariyle parlamak, doğuya anlamlarına gelir. Teşrik tekbiri arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, farz namazlarının ardından yani selamdan sonra birer kez "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil-hamd" tekbirinin söylenmesi demektir. Teşrik tekbirleri Arefe günü başlıyor: Hz. Muhammed'in (s.a.v) kurban bayramının arife günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazını da dahil ederek farzlardan sonra teşrik tekbiri getirdiğine dair rivayetler var. (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440) Teşrik tekbirleri farz mı? Hanefî mezhebine göre arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek bütün Müslümana vaciptir. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501) Teşrik tekbirleri kaza edilir mi? Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirse teşrik tekbirleri de getirilir. Namazlar Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmiyor. (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Teşrik tekbirinin anlamı ve tarihi: Hz. İbrahim (as), Hz. İsmail'i (as) kurban etmek üzereyken Cebrail (as); "Allahu ekber Allahu ekber'' dedi. Hz. İbrahim bu tekbire; ''Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber'' diyerek cevap verdi. İsmail (as) da ''Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" dedi. Teşrik tekbirinin Türkçe manası; "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur” Kaynak: Haber Merkezi

