Fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir’de hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamam Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Javıd Soltanı (12) isimli yabancı uyruklu çocuk, ailesiyle birlikte hamama girdi.

Çocuk, henüz bilinmeyen sebeple hamamda fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü şahitleri, bilinci kapalı halde olan çocuğa sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığını belirtti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Javıd Soltanı'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

