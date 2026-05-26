GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,036 TL
EURO
53,488 TL
STERLİN
62,135 TL
GRAM
6.741 TL
ÇEYREK
11.050 TL
YARIM
22.045 TL
CUMHURİYET
43.699 TL
GÜNCEL Haberleri

Süpürgeyi çalıştırdı diye camide imamı dövdü! O anlar kamerada

- Güncelleme Tarihi:

Süpürgeyi çalıştırdı diye camide imamı dövdü! O anlar kamerada
İstanbul’da bir cami imamı, temizlik yaptığı sırada süpürgenin kapatılmasını isteyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Bahçelievler'de cami imamı Selami Beyaztaş (51), elektrikli süpürge ile içeride temizlik yaptığı sırada yanına gelen bir kişi süpürgenin kapatılmasını istedi. 

İmam Beyaztaş'ın temizlik yapmaya devam etmesinin üzerine şüpheli, süpürgenin fişini çekti. Bunun üzerine Beyaztaş ise süpürgenin fişini yeniden taktı. Bu sırada şüpheli, imama yumruklu saldırıda bulundu. 

Saldırının ardından şüpheli kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan Selami Beyaztaş, çevredeki kişilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AĞZIMA YUMRUKLAR VURDU”

İmam Selami Beyaztaş, "Camiyi süpürüyordum, yanıma geldi 'Süpürgeyi kapat' dedi. Bende '5 dakika sabret işim bitmek üzere' dedim. Hiçbir şey demedi fişi çekti. Bende gittim tekrar fişi taktım. Mihrabın sağ tarafına geçtim. O sırada bana güçlü bir şekilde ağzıma yumruklar vurdu. Dudağım patladı, burnum kırıldı. Kamera görüntülerinde mevcut" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli F.C.Y.(38) ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER