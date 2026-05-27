Kurban Bayramı’nın klasik manzaraları yine gündem oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin birçok noktasında kaçan kurbanlıklar yine sokakları hareketlendirdi. Sahiplerinin elinden kurtulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rize'den İstanbul'a, Erzurum'dan Hatay'a kadar pek çok ilde yaşanan kovalamacalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ŞEHİRLERDE NEFES KESEN KOVALAMACALAR YAŞANDI

Bayram sabahının ilk saatlerinden itibaren kurban pazarları, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı. Bazı hayvanlar nakliye sırasında kaçarken bazıları da bağlandıkları yerlerden kurtuldu. Kaçan boğa, dana, keçi ve koçlar şehir merkezlerinde uzun süren kovalamacalara neden oldu.

HATAY'DA KAÇAN KEÇİ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Hatay'ın Antakya ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak yoğun trafiğin arasına daldı. Sürücülerin panik yaşadığı anlarda keçi bir süre gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇANAKKALE'DE KOÇ HERKESİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kaçan kurbanlık koç, kilometrelerce süren kovalamacaya neden oldu. Uzun uğraşlar sonucu sanayi esnafı tarafından yakalanan koç, daha sonra sahibine teslim edildi.

ERZURUM'DA CADDELERDE TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Erzurum'da iplerini koparan kurbanlıklar ana caddelere çıkarak trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu. Araçların arasında koşan hayvanlar nedeniyle sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, ekipler hayvanları kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

SİVAS'TA 4 SAATLİK TOSUN OPERASYONU

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mezbahadan kaçan kurbanlık tosun, saatler süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yaklaşık 4 saat boyunca kaçan tosun, zabıta ekiplerinin uyuşturucu iğneyle müdahalesi sonucu sakinleştirildi. Daha sonra kamyona yüklenen hayvan yeniden mezbahaya götürüldü.

BALIKESİR'DE KAÇAN İNEK ARAÇLARA ÇARPTI

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki hayvan pazarında kaçan bir inek ortalığı karıştırdı. Kontrolden çıkan hayvan, park halindeki bazı araçlara çarparak maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar ve pazar esnafı ineği yakalamak için seferber oldu.

SULTANGAZİ'DE BOĞA PANİĞİ KAMERADA

İstanbul Sultangazi Kurban Pazarı'nda nakliye kamyonetine yüklenmek istenen boğa bir anda kaçtı. Gözü kapalı halde koşan hayvanın çarptığı park halindeki araçta hasar meydana geldi. Pazarda kısa süreli paniğe yol açan boğa, çevredeki vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı.

SULTANBEYLİ'DE TOSUN KUAFÖRE GİRDİ

İstanbul Sultanbeyli'de sahibinin elinden kurtulan kurbanlık tosun, mahallede koşarken bir kuaför salonuna daldı. Camları kırarak içeri giren hayvan çalışanlar ve müşteriler arasında paniğe neden oldu. Belediye ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası tosun uzun uğraşların ardından yakalandı.

Kaynak: Haber Merkezi