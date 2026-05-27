Konya’nın 12 ilçesine uyarı verildi! Sağanak geliyor

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Konya'da Kurban Bayramı boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle bayramın ilk günü birçok ilçede yağış beklenirken, ikinci ve üçüncü günlerde ise sağanakların kent genelinde yaygınlaşacağı bildirildi.
BAYRAMIN İLK GÜNÜ 12 İLÇEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji verilerine göre bugün, 27 Mayıs Çarşamba günü (bugün) Kurban Bayramı'nın birinci gününde Konya'nın Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yetkililer, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
SAĞANAK YAĞIŞ 31 İLÇEYE YAYILACAK
Meteoroloji tahminlerine göre sağanak yağışlar bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde etkisini daha da artıracak. Konya'nın 31 ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, yer yer kuvvetli yağış görülebileceği ifade edildi.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Kent genelinde hava sıcaklıklarının bayram süresince mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yağışlara rağmen bunaltıcı bir sıcaklığın görülmeyeceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde serin havanın etkili olacağı bildirildi.
Özellikle açık alanda bayram ziyareti ve piknik planı yapan vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri istendi.
METEOROLOJİDEN VATANDAŞLARA UYARI
Meteoroloji yetkilileri, bayram yolculuğuna çıkacak sürücülerin yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer ayrıca ani yağışların kısa süreli etkili olsa da günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirterek vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.
