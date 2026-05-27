Konya’da kurbanlık boğa kontrolden çıktı! Sahibini yerde sürükledi: O anlar kamerada
- Güncelleme Tarihi:
Konya'da kurban kesimi sırasında kontrolden çıkan bir boğa, sahibi Cihan Dursun'a korku dolu anlar yaşattı. Kesim hazırlıkları sırasında aniden saldırganlaşan hayvan, iki kez sahibinin elinden kaçarak çevrede paniğe neden oldu.
BOĞA SAHİBİNİ YERDE SÜRÜKLEDİ
İddiaya göre kaçış sırasında öfkelenen boğa, Cihan Dursun'a saldırdı. Hayvanın darbeleriyle yere düşen Dursun, iki kez sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, kurban sahibi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.
ZABITA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ
İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kaçan boğayı uyuşturucu iğne kullanarak etkisiz hale getirdi. Kontrol altına alınan hayvan daha sonra kesilerek kurban işlemi tamamlandı.
VATANDAŞLAR MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ
Yaşanan olay sırasında çevrede kısa süreli panik oluşurken, vatandaşlar boğanın yakalanma anlarını dikkatle takip etti. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından da ilgiyle izlendi.
