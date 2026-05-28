Konya’nın sevilen ustalarından biriydi! Tatar Ramazan trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya’nın Kadınhanı ilçesi Tepebaşı Mahallesi sakinlerinden Ramazan Bitmiş trafik kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza Konya'nın Ilgın ilçesi Zaferiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
OLAY YERİNE EKİPKER SEVK EDİLDİ
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde Ramazan Bitmiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Hayatını kaybeden Ramazan Bitmiş'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Doktor Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tatar Ramazan olarak bilinen ve ilçe haklı tarafından sevilen bir isim olan Ramazan Bitmiş'in ölüm haberi büyük üzüntüye sebep oldu.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Ramazan Bitmiş Cuma günü (Yarın) Cuma namazına müteakip Tepebaşı Mahallesindeki Eşme Mezarlığında toprağa verilecek.
