Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Bolu’nun Aladağlar bölgesinde piknik yapan akraba grubunun bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 11 kişilik akraba grubu, piknik yapmak için Aladağ Kartal Orman Deposu mevkisindeki dere kenarına gitti. Burada ufak bir çadır kurarak vakit geçiren ailenin bulunduğu alanda, bir süre sonra aniden şiddetli yağmur başladı. Yağış esnasında grubun kurduğu çadırın hemen yanındaki ağaca yıldırım düştü.

Yıldırım isabet etmesi sonucu grupta bulunan Büşra E. (23), Ümit E. (32) ve Mustafa A. (42) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Büşra E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

