Bursluluk Sınavı Sonuç Tarihi | 2026 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak? MEB bursluluk sonuçları nereden sorgulanır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrasında, binlerce öğrenci ve veli gözünü sonuç açıklamasına çevirmiş durumda. 2026 yılında eğitim desteğinden yararlanmak isteyen adaylar, “Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 İOKBS sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar…

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği 2026 İOKBS sürecinde heyecan devam ediyor. Sınavın tamamlanmasının ardından puan hesaplamalarına başlayan adaylar, şimdi de "2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuçları meb.gov.tr üzerinden duyurması beklenirken, öğrenciler burs kazanıp kazanmadıklarını T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Bursluluk sınavı sonuç tarihi ve sorgulama detaylarına ilişkin son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

BURSLULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr”  internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Sınava yönelik itirazlar ise; soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından en geç 5 takvim günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sitesinde yer alan e-İtiraz bölümü üzerinden elektronik ortamda ya da yazılı şekilde iletilebilecek.

MEB BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınavı sonuçları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da herhangi bir posta ya da adres bildirimi yapılmadan tamamen dijital ortamda açıklanacaktır. Öğrenciler ve veliler sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî internet sitesi olan "www.meb.gov.tr” ile "odsgm.meb.gov.tr” adresleri üzerinden erişebilecek.

Sonuç ekranına girişte ise öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sistem tarafından oluşturulan güvenlik kodunun girilmesi yeterli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

