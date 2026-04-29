Konya’ya bir uyarı da AKOM’dan! Tarih verildi: Çok kuvvetli geliyor

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelini ilgilendiren önemli bir meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş beklendiği bildirildi.
Serin ve yağışlı hava geliyor!
1 Mayıs Cuma gününden itibaren bölgede serin ve yağışlı havanın etkili olacağı ifade edildi. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
Don ve buzlanma riski var
Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma, don ve yerel zirai don riskinin oluşabileceği belirtildi. Özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.
Vatandaşlara uyarı
AKOM, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığını belirterek gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI— Konya AKOM (@KonyaAkom) April 29, 2026
Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°
Yarın için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°
Cuma Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°
Cumartesi Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°
Pazar Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°
