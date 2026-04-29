GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,097 TL
EURO
52,779 TL
STERLİN
61,003 TL
GRAM
6.637 TL
ÇEYREK
10.977 TL
YARIM
21.788 TL
CUMHURİYET
43.043 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesine nefes geliyor! Proje devrede

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su kaynaklarının daha etkin kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle su kısıtı yaşayan Karapınar ilçesinde, üreticilerin daha az su tüketen ürünlere yönlendirilmesi amacıyla alternatif ürün projeleri hayata geçiriliyor.

ALTERNATİF ÜRÜN ARAYIŞI HIZ KAZANDI

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, silajlık mısır yerine daha az su isteyen sorgum bitkisinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu kapsamda çiftçilerin farklı ürün seçenekleriyle tanıştırılması amaçlanıyor.

KURAKLIĞA DAYANIKLI ÜRETİM MODELİ

Proje ile birlikte hem su tasarrufu sağlanması hem de üreticilerin iklim koşullarına daha dayanıklı bitkilere yönelmesi planlanıyor. Aynı zamanda hayvancılık için ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretiminin artırılması da hedefler arasında yer alıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VURGUSU

Kuraklığa dayanıklılığı ve düşük su ihtiyacıyla dikkat çeken sorgum bitkisi, sürdürülebilir tarım açısından önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere destek vermeye ve sahadaki çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

(Meltem Aslan)

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER