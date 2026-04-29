Konya’nın bir ilçesine nefes geliyor! Proje devrede

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su kaynaklarının daha etkin kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle su kısıtı yaşayan Karapınar ilçesinde, üreticilerin daha az su tüketen ürünlere yönlendirilmesi amacıyla alternatif ürün projeleri hayata geçiriliyor.

ALTERNATİF ÜRÜN ARAYIŞI HIZ KAZANDI

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, silajlık mısır yerine daha az su isteyen sorgum bitkisinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu kapsamda çiftçilerin farklı ürün seçenekleriyle tanıştırılması amaçlanıyor.

KURAKLIĞA DAYANIKLI ÜRETİM MODELİ

Proje ile birlikte hem su tasarrufu sağlanması hem de üreticilerin iklim koşullarına daha dayanıklı bitkilere yönelmesi planlanıyor. Aynı zamanda hayvancılık için ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretiminin artırılması da hedefler arasında yer alıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VURGUSU

Kuraklığa dayanıklılığı ve düşük su ihtiyacıyla dikkat çeken sorgum bitkisi, sürdürülebilir tarım açısından önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere destek vermeye ve sahadaki çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

(Meltem Aslan)