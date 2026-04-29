KMÜ İKAF 2026’nın paydaş kurumları arasında yerini aldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı İKAF’26’da öğrencileri ile iş dünyasını aynı platformda buluşturdu.

İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Konya Valiliği öncülüğünde düzenlenen İKAF'26, gençler ile iş dünyası arasında güçlü bir köprü kurmayı hedeflerken, onların geleceğe daha donanımlı ve bilinçli adımlarla ilerlemelerine katkı sunmayı amaçlıyor. KMÜ ise bölgedeki üniversiteleri, kamu kurumlarını ve özel sektörü bir araya getiren fuarda paydaş kurumlar arasında yer alarak öğrencilerin ve mezunların kariyer planlamalarına destek vermeyi sürdürdü.

Gençlerin iş gücü piyasasını yakından tanımaları, kariyer hedeflerini netleştirmeleri ve istihdam olanaklarına erişim sağlamaları açısından büyük önem taşıyan fuar, açılış programının ardından iki gün boyunca yoğun katılımla devam etti. Program kapsamında paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler ve sunumlarla yaklaşık 30 etkinlik gerçekleştirildi.

İKAF 2026, gençlerin meslek seçimi ve kariyer planlama süreçlerine ışık tutarken, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin paydaş kimliği ve fuar alanındaki aktif katılımı, öğrencilerin geleceğine yönelik vizyoner yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

(Bekir Turan)