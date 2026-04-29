GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,097 TL
EURO
52,779 TL
STERLİN
61,003 TL
GRAM
6.637 TL
ÇEYREK
10.977 TL
YARIM
21.788 TL
CUMHURİYET
43.043 TL
KONYA Haberleri

Bekir Turan
İnternet editörü
KMÜ İKAF 2026'nın paydaş kurumları arasında yerini aldı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı İKAF’26’da öğrencileri ile iş dünyasını aynı platformda buluşturdu.

İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Konya Valiliği öncülüğünde düzenlenen İKAF'26, gençler ile iş dünyası arasında güçlü bir köprü kurmayı hedeflerken, onların geleceğe daha donanımlı ve bilinçli adımlarla ilerlemelerine katkı sunmayı amaçlıyor. KMÜ ise bölgedeki üniversiteleri, kamu kurumlarını ve özel sektörü bir araya getiren fuarda paydaş kurumlar arasında yer alarak öğrencilerin ve mezunların kariyer planlamalarına destek vermeyi sürdürdü.

Gençlerin iş gücü piyasasını yakından tanımaları, kariyer hedeflerini netleştirmeleri ve istihdam olanaklarına erişim sağlamaları açısından büyük önem taşıyan fuar, açılış programının ardından iki gün boyunca yoğun katılımla devam etti. Program kapsamında paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler ve sunumlarla yaklaşık 30 etkinlik gerçekleştirildi.

İKAF 2026, gençlerin meslek seçimi ve kariyer planlama süreçlerine ışık tutarken, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin paydaş kimliği ve fuar alanındaki aktif katılımı, öğrencilerin geleceğine yönelik vizyoner yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER