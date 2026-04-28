Akşehir’de Yaren Arama Kurtarma orman yangınlarına karşı gücünü artırdı
Konya’nın Akşehir ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Yaren Arama Kurtarma Derneği ekipleri, orman ve kırsal alan yangınlarına müdahale kapasitelerini artırmak amacıyla önemli bir donanım desteği aldı.
Ilgın Orman İşletme Şefliği'ne bağlı Balkı Orman İşletme İstasyonu'nda düzenlenen programda, dernek ekiplerine kişisel koruyucu yanmaz kıyafetler ile orman yangınlarına müdahalede kullanılacak çeşitli teçhizatların teslimi gerçekleştirildi. Daha önce yangınlara müdahale konusunda eğitim alan ekiplerin, bu destekle birlikte sahada daha etkin görev alabileceği belirtildi. Düzenlenen törene Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Şahin, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Halil İbrahim Özkan, Ilgın Orman İşletme Müdürü Bekir Gülmez ile teknik personeller, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıkların orman yangını riskini yükselttiğine dikkat çekilen programda, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle doğada kontrolsüz ateş yakılması ve mangal gibi faaliyetlerin büyük felaketlere yol açabileceği ifade edilirken, ormanların korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.
Programda konuşan Yaren Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yağcı, "Bundan sonraki süreçte orman teşkilatımızın koordinasyonunda yangınlara müdahale ederek destek sağlayacağız" dedi.
