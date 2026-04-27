- Güncelleme Tarihi:

İlhan Palut’la samimi Konya açıklaması! Canlı yayında söyledi

Konyaspor'da ikinci baharı yaşayan ve yükselen bir grafik ortaya koyan Teknik Direktör İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası samimi açıklamalar yaptı.

GEN UYUMU MU?

2-1 Kazanılan Trabzonspor maçı sonrası kamera karşısına geçen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, beIN Sports muhabirinin "Konyaspor ile bir gen uyumunuz var. Başarılı sonuçlar sonrası bunu bu şekilde açıklayabilir miyiz?"  sorusuna şöyle cevap verdi;

"Evet gen uyumu var ama uyumluyuz diye de konsantrasyonumuzu asla kaybetmiyoruz. Burada çok huzurlu hissediyorum. Başka yerde huzursuzum burada huzurluyum demiyorum. Her yerde işimi yaparım ama Konyaspor daha doğrusu Konya'da huzurluyum"

11 MAÇ 7 GALİBİYET

Bu sezon Tümosan Konyaspor'un başında çıktığı 11 Süper Lig maçının 7'sini kazanan İlhan Palut ve öğrencileri Trabzonspor'u da evine eli boş gönderdi. Maça dair canlı yayında değerlendirme yapan İlhan Palut şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Hem rakip hem de biz kupa yorgunuyuz. Fedakarlık yaparak sahaya çıkan oyuncularımız var. İkinci yarı da kötü değildik. Hava toplarında üstünlük kurdular ama 2-1 sonrası ataklara cevap verdik. Güzel bir galibiyet oldu. Yakaladığımız momentumu devam ettirmek istiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

