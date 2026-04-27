Konya’dan Bosna Hersek’e spor köprüsü: “İki Şehir Tek Pota’’ protokolü imzalandı

Türk sporuna katkılarıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyespor, basketbol branşında uluslararası nitelikte önemli bir iş birliğine imza attı. Altyapı çalışmalarına verdiği önemle dikkat çeken kulüp, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi ve kültürel bağları spor aracılığıyla yeni bir boyuta taşıdı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, "İki Şehir, Tek Pota” mottosuyla Bosna Hersek temsilcisi KK Realway ile basketbol altyapısının geliştirilmesine yönelik iyi niyet ve iş birliği protokolü imzaladı.

Bosna Hersek heyeti Konya'da ağırlandı

Protokol kapsamında Konya'ya gelen Bosna Hersek heyeti, Konya Büyükşehir Belediyespor yetkilileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla iki kulüp arasındaki iş birliği resmiyet kazandı. İş birliği çerçevesinde altyapı organizasyonları, oyuncu gelişimi, ortak kamp programları ve sporcu değişim projeleri hedefleniyor.

Aliya İzzetbegoviç sergisine ziyaret

Program kapsamında KK Realway sporcuları, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılına ithafen hazırlanan "Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele” sergisini ziyaret etti. Sporcular ve teknik heyet, sergide İzzetbegoviç'in yaşamı, düşünceleri ve mücadelesine dair eserleri inceleme fırsatı buldu.

Hazırlık maçında karşı karşıya geldiler

18-24 Mayıs tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyespor ile KK Realway özel bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşma, iki kulüp arasındaki sportif iş birliğinin sahaya yansıyan ilk adımı olurken, genç sporculara da uluslararası düzeyde önemli bir deneyim kazandırdı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

