Konyaspor bu 2 maçı kazanırsa Avrupa’ya gidecek! Neden olmasın?

7 maçtır bileği bükülmeyen, Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Tümosan Konyaspor aynı başarıyı Türkiye Kupası'nda da yakaladı. Anadolu Kartalı Avrupa hedefi ile motive oluyor. 

SONRADAN AÇILDI!

Lige kötü başlayan ancak 11 hafta önce yaşanan teknik direktör değişikliği ile hayat bulan Tümosan Konyaspor, yoluna doludizgin devam ediyor. Lig ve Türkiye Kupası maçlarında çıktığı son dokuz müsabakada mağlubiyet görmeyen yeşil beyazlılar için büyük bir hedef var. 

KUPA HAYAL DEĞİL!

Lig'de 40 puanla 8. Sırada bulunan Konyasyor, kalan bütün maçlarını kazansa dahi bu kulvarı kullanarak Avrupa'ya gidemiyor. Matematik hesabı Süper Lig yoluyla UEFA Avrupa Ligi'ni mümkün kılmasa da Anadolu Kartalı için Türkiye Kupası bu kapıyı aralayabilir. 

2 MAÇ KAZAN BİLETİ KAP!

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenen Konyaspor, Beşiktaş ile yarı final oynayacak. Beşiktaş-Konyaspor maçının galibi Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının galibiyle final maçına çıkacak. Konyaspor yarı final ve final maçlarında alacağı 2 galibiyet ile Avrupa Ligi'ne doğrudan katılabiliyor. 

DAHA ÖNCE YAPTIK!

2016-2017 Sezonu Türkiye Kupası finalinde rakibi Başakşehir'i penaltılarda 4-1 yenerek tarihinde ilk kez kupayı kazanan Konyaspor, Avrupa arenasında boy göstermişti.

 

Kaynak: Haber Merkezi

