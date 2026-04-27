Konya’da baraj kapakları açıldı! Göçük olmazsa devamı gelecek
Son iki yıldır yaşanan kuraklığın ardından gelen yağışlar Konya çiftçisini umutlandırdı. Hızla dolan barajların kapakları açılıyor. 2024 yılında göçükler oluşan Çarşamba Kanalı yakından takip ediliyor.
BARAJ KAPAKLARI AÇILDI!
Konya'nın Çumra ilçesinde tarımsal sulamanın yükünü çeken Apa Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Deneme amaçlı bir kapak açıldı ve kanala su verilmeye başlandı. 24 Nisan'da başlatılan su salımı çiftçiyi umutlandırdı.
KANAL'DA OBRUKLAR OLMUŞTU!
2024 yılı bahar aylarında Çumra ilçesine su taşıyan Çarşamba Kanalı'nın birçok noktasında göçükler oluşmuş, DSİ ekipleri kapsamlı bir doldurma ve tadilat çalışması başlatmıştı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle su taşıyamayan kanal, bu yıl yakın takibe alındı.
DENEME YAPILIYOR!
Çarşamba kanalının su taşıma performansı takip ediliyor. Deneme amaçlı su salımı yapılan kanaldan gelen su bölge çiftçisini sevindirdi. Herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde su salımı kademeli olarak artırılacak.
