KONYA Haberleri

Konyalı başkanın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya iş ve spor camiası, önemli isimlerden biri olan Hacı Şaban Günbaş’ın vefatıyla üzüntü yaşadı.

Konya Mobilyacılar Odası Başkanı, Konyaspor'un eski yöneticilerinden ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkan Vekili Mehmet Günbaş'ın babası olan Hacı Şaban Günbaş hayatını kaybetti.

Ailesi, sevenleri ve şehirdeki birçok kurum taziye mesajları yayımlayarak Günbaş ailesinin acısını paylaştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Merhumun cenazesi, 26 Nisan 2026 Pazartesi (bugün) günü öğle namazına müteakip Parsana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş katıldı.

KONYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Vefat haberi, özellikle Konya spor camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Konyaspor Kulübü de eski yöneticilerinden Mehmet Günbaş'ın babası için bir taziye mesajı yayımladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz eski yöneticilerinden Mehmet Günbaş'ın babasının vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hacı Şaban Günbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Şehirde hem iş dünyasında hem de spor camiasında sevilen bir isim olan Hacı Şaban Günbaş'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Günbaş ailesi taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.

 

