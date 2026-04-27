Konya'da tarih gün yüzüne çıkıyor! 2026 Lystra kazı çalışmaları başladı

Konya’nın Meram ilçesinde yer alan Lystra Antik Kenti’nde 2026 yılı kazı çalışmaları başladı. Hristiyanlık dünyası açısından kutsal kabul edilen antik kentte kazıların üçüncü sezonuna, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilgi damga vurdu.

Meram'ın tarihi mirası içinde önemli bir yere sahip olan ve geçmişin izlerini gün yüzüne çıkaran Lystra Antik Kenti, 2026 kazı sezonuyla birlikte insanlık tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram Belediyesi'nin destekleriyle 2024 yılında başlatılan kazı çalışmalarının üçüncü yılı büyük bir titizlikle başlatıldı.

Her kazı alanında yeni tarihi izler

İncil'de adı geçen nadir yerleşimlerden biri olarak bilinen Lystra, Aziz Pavlus'un ziyaretleri nedeniyle Hristiyanlık dünyasında özel bir öneme sahip. Önceki iki kazı sezonunda ortaya çıkarılan kilise ve şapel kalıntılarının yanı sıra çok sayıda arkeolojik buluntu, bölgenin tarihine ışık tuttu.

2026 yılı çalışmalarında ise yerleşimin mimari yapısının daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda kilise kalıntısı çevresindeki kazılar iki ayrı aşamada devam ederken, bu sezon ilk kez nekropol alanında da çalışmalar başlatıldı.

Karakök: "Lystra tarih ve inancın kesiştiği bir nokta”

Kazı başkan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cahit Karakök, üçüncü sezon çalışmalarına başladıklarını belirterek bugüne kadar önemli buluntulara ulaşıldığını ifade etti. Mimari yapıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Cahit Karakök, kilise çevresindeki kazıların devam ettiğini ve bu yıl nekropol alanında da yeni bir sürece girildiğini söyledi.

Kazı sezonunun henüz başında olmalarına rağmen yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaştıklarını vurgulayan Karakök, "Sezonun ilk günlerinde, Amerika, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere farklı ülkelerden yüzlerce ziyaretçi alanı gezdi. Lystra'ya yönelik uluslararası ilgi her geçen gün artıyor'' dedi.

Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği ve İncil'de adı geçen yerleşimlerden biri olan Lystra'nın Hristiyanlık dünyasında önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Karakök, bu durumun bölgeye yönelik inanç turizmi ilgisini de artırdığını ifade etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER